Sanremo 2020, la cover di Elettra Lamborghini con Myss Keta è contro il regolamento? Il caso (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il Festival di Sanremo fa rima con polemica, spesso anche forzatamente. Non bastava quella sulle presunte frasi sessiste pronunciate da Amadeus in conferenza stampa, e nemmeno il polverone sollevatosi sui testi di Junior Cally (uno dei Campioni in gara), ora il nuovo obbietivo è Elettra Lamborghini. La twerking queen ha già indignato parte dell’opinione pubblica per il solo fatto che prenderà parte alla kermesse, ma adesso si ha da ridire anche sulla cover che porterà nella serata dedicata alla lunga storia del Festival. LEGGI ANCHE: Sanremo 2020, svelati duetti e ospiti della serata cover Elettra Lamborghini infrange il regolamento di Sanremo 2020? La spumeggiante Elettra Lamborghini ha infatti scelto di duettare con Myss Keta (co-conduttrice de L’altro Festival con Nicola Savino) sulle note di Non succederà più, brano del 1982 interpretato da Claudia Mori. Il sito ... tvzap.kataweb

