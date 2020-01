Sanremo 2020, Elettra Lamborghini nella bufera: è polemica per la sua canzone (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il Festival di Sanremo è alle porte, ma purtroppo le polemiche e le critiche tardano ad arrestarsi. Questa volta è il turno di Elettra Lamborghini – concorrente in gara in questa edizione – a cadere nella bufera mediatica che corre in questi giorni. Sembrerebbe infatti che ci sia qualche problema con la sua cover… Elettra Lamborghini: cover “irregolare” Per la prima serata del Festival della musica italiana è stato chiesto ai concorrenti di preparare una cover dei pezzi storici di Sanremo, o da solisti o duettando con altri artisti italiani o non. Ovviamente la scelta era veramente vasta, poiché la prima edizione di Sanremo è stata nel 1951… Tuttavia sono sorte alcune polemiche per la cover scelta dall’amatissima Elettra Lamborghini. La ragazza infatti – che dovrebbe cantare accompagnata da Myss Keta – ha deciso di presentare ... velvetgossip

mante : Dopo aver calato l’asso Albano e Romina al Capodanno 2020 su Rai1, Amadeus cala l’asso Albano e Romina anche a Sanr… - Raiofficialnews : #Sanremo2020, i duetti e le canzoni della serata speciale di giovedì #6febbraio ?? - TizianaFerrario : ...Caro Fiorello non scherzare, le frasi sulle donne di Amadeus a Sanremo sono orrende e ti spiego perché in quest… -