Sanremo 2020, Antonella Clerici difende Amadeus: "Basta polemiche, sono fondate sul nulla" La conduttrice, che salirà sul palco dell'Ariston al fianco di Amadeus per una serata, spazza via le polemiche che stanno già infiammando il Festival di Sanremo 2020: "C'è un limite a tutto. Per parole sbagliate, poi chiarite, si fanno discussioni infinite". E ricorda quanto fu difficile il suo Sanremo del 2010, scosso dal'espulsione di Morgan.

