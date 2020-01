Sanità: domani inaugurazione nuovo laboratorio Radiologia Ismett Palermo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Palermo, 22 gen. (Adnkronos) – Saranno inaugurati domani, giovedì 23 gennaio, alle 12, i nuovi laboratori di Imaging e Radiologia dell’Ismett di Palermo. Alla cerimonia saranno presenti il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci e gli assessori regionali Ruggero Razza (Salute) e Mimmo Turano (Attività produttive).All’interno dei nuovi centri verranno avviati progetti di ricerca di medicina di precisione con l’obiettivo di realizzare percorsi di cura personalizzati, grazie all’acquisizione di dati clinici, di genomica, di proteomica e di imaging che analizzati con sistemi di intelligenza artificiale consentono di indicare il percorso terapeutico più adatto per il singolo paziente. Le attrezzature sono state acquistate grazie a un cofinanziamento della Regione tramite le risorse del Po Fesr 2014-2020.L'articolo Sanità: domani inaugurazione ... calcioweb.eu

