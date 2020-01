SAMURAI SHODOWN sarà disponibile il 25 Febbraio in Europa per Nintendo Switch! (Di mercoledì 22 gennaio 2020) SNK CORPORATION (Corporate HQ: Suita-city, Osaka, Japan, Company Presidente & CEO: Koichi Toyama) è orgogliosa di annunciare che SAMURAI SHODOWN sarà disponibile il 25 Febbraio 2020 per Nintendo Switch! Dalla sua creazione nel 1993, la serie SAMURAI SHODOWN ha ridefinito il suo genere. 11 anni dopo la sua ultima uscita, arriva con una nuovissima aggiunta su Nintendo Switch! Scopri il gioco di combattimento che ha preso d’assalto il mondo! ■Guerrieri senza pari ritornano nel Giappone del 1700!3 personaggi completamente nuovi alla serie si uniranno ai 13 già presenti. Quest’ultimo capitolo si svolge un anno prima degli eventi del gioco originale SAMURAI SHODOWN, dove le tensioni sono ancora calde nella terra del Sol Levante! ■Ti aspettano suspense ed intrighi!Ritornano i concept classici di SAMURAI SHODOWN come Rage Gauge, ... gamerbrain

SerialGamerITA : Samurai Shodown: annunciata con un video la data d’uscita su Switch - brothers_ng : É DO BRASIL ! DIDIMOKOF VS SCORE - GRANDE FINAL SAMURAI SHODOWN !! Frost... - UnJourUnDeal : Console Neo Geo Mini Samurai Shodown [99€] -