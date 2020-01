Salvo Veneziano attacca Alfonso Signorini: le parole dell’ex gieffino (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Salvo Veneziano si è scagliato contro Alfonso Signorini su Instagram Salvo Veneziano poche ore fa si è scagliato contro Alfonso Signorini sul suo profilo Instagram. Il motivo? Pensa che non tratti i concorrenti del Grande Fratello Vip tutti allo stesso modo. L’ex gieffino è stato da poco squalificato dal reality a causa di alcune sue frasi ritenute sessiste e violente nei confronti delle donne. Nel corso della terza puntata Veneziano è tornato nella casa per cercare di giustificare il suo atteggiamento, ha poi chiesto scusa a tutti in diretta. Salvo Veneziano ha chiesto scusa anche sui social e in altre trasmissioni, sa di aver sbagliato. Poche ore fa ha però attaccato Signorini perché ha giustificato le frasi dette da Barbara Alberti nella casa più spiata d’Italia. A detta sua con lui è stato più severo, quando Pupo ha provato a difenderlo lui l’ha bloccato, la ... nonsolo.tv

