Salvini suona al citofono, il sindaco di Bologna Merola: “Una vergognosa sceneggiata” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Salvini suona al citofono, il sindaco di Bologna Merola: “Una vergognosa sceneggiata” “Come sindaco esprimo la mia condanna per il gesto di vandalismo verso l’auto della signora che vive al Pilastro. La vergognosa sceneggiata di Salvini al citofono non autorizza in alcun modo ulteriori moti di violenza verbale o, peggio ancora, fisica. Come politico dico che i frutti di Salvini e della Lega sono questi: coltivare divisione, rancore e violenza”. Così il sindaco di Bologna Virginio Merola che ha commentato l’episodio di vandalismo, messo a segno nella notte, ai danni della vettura della famiglia di Annarita Biagini, la residente che ieri ha accompagnato il leader leghista in giro per le strade del rione di periferia Pilastro. “Bologna e l’Emilia-Romagna sono proprio l’opposto di questo – ha aggiunto Merola – lasciamoci alle ... tpi

AlessiaMorani : Ecco il video di #Salvini che suona al campanello di una casa a #Bologna chiedendo se li abita uno spacciatore. Fa… - AlessiaMorani : Ho appena visto il video di #Salvini che suona al campanello di una casa a #Bologna chiedendo se li abita uno spacc… - SkyTG24 : Fabio Volo contro Salvini: 'Suona ai camorristi se hai le palle' -