Salvini, consigliere M5s citofona alla sede della Lega in via Bellerio: “Dove sono i 49 milioni?” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il consigliere regionale del M5S Lombardia Marco Degli Angeli si è presentato questo pomeriggio in via Bellerio 41 a Milano, al quartier generale della Lega, e ha suonato al citofono. "Ho suonato per chiedere conto dei 49 milioni di euro che la Lega ha incassato illecitamente dal 2008 al 2010. Ovviamente è una provocazione, non si risolvono i problemi degli italiani suonando ai citofoni". fanpage

salvinoSardino : RT @fanpage: 'Segnalano che qui ci sono 49 milioni di euro' Il consigliere regionale del M5S Marco Degli Angeli risponde così al video di S… - Sebla991 : RT @fanpage: 'Segnalano che qui ci sono 49 milioni di euro' Il consigliere regionale del M5S Marco Degli Angeli risponde così al video di S… - ciolonap : RT @fanpage: 'Segnalano che qui ci sono 49 milioni di euro' Il consigliere regionale del M5S Marco Degli Angeli risponde così al video di S… -