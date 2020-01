Salvini citofona ma per combattere la droga cosa ha fatto? (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Matteo Salvini ieri ha deciso di combattere la droga. Perché, ha spiegato, glielo ha chiesto la mamma di un ragazzo morto di overdose. La lotta contro la droga di Salvini nel concreto è stata andare a citofonare ad una famiglia di cittadini stranieri di origine tunisina accusandoli di essere degli spacciatori e fregandosene abbastanza di violare la privacy delle persone o anche solo dell’idea che magari stava accusando falsamente (e in ogni caso senza prove) un ragazzo di 17 anni di essere uno spacciatore. Come mai Salvini non si attacca ai citofoni dei capo clan in Calabria? La scena di Salvini che chiede «scusi lei spaccia?» e che si offre di «riabilitare il buon nome della sua famiglia, perché c’è qualcuno che dice che lei e suo figlio spacciate» cozza un po’ con il garantismo predicato dalla Lega e dal suo capo. Perché Salvini è pur sempre quello che ripete continuamente ... nextquotidiano

stanzaselvaggia : Questa cosa è gravissima. Gravissima. - fabiochiusi : Un giornalista che, invece di ridersela, gli faccia notare quanto sia profondamente antidemocratico quello che sta… - HuffPostItalia : Bologna, Salvini citofona in periferia a casa di un tunisino: 'Lei spaccia?' -