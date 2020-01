Salvini citofona a un tunisino: “Scusi, lei spaccia?” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Bologna, 22 gen. (askanews) – “Buonasera è il signor Iaia? Lei è il primo piano? Ci può far entrare? Dei cittadini ci hanno segnalato che da lei parte una parte dello spaccio qui in quartiere. E’ giusto o sbagliato? Voglio riabilitare il buon nome della sua famiglia, mi faccia entrare!”. Fuori programma di Matteo Salvini che martedì sera, in piena campagna elettorale, ha voluto recarsi in periferia a Bologna, nel quartiere Pilastro. Un quartiere noto ai più per uno degli atti più sanguinosi messo a segno dalla banda della Uno Bianca, ma che in città è riconosciuto come uno dei migliori progetti di integrazione tra cittadini italiani e stranieri. Salvini, accompagnato da una militante della Lega, madre di un ragazzo morto per overdose, si è fatto indicare i nomi dei presunti spacciatori alloggiati in uno dei tanti palazzi costruiti negli anni ... notizie

stanzaselvaggia : Questa cosa è gravissima. Gravissima. - HuffPostItalia : Bologna, Salvini citofona in periferia a casa di un tunisino: 'Lei spaccia?' - fabiochiusi : Un giornalista che, invece di ridersela, gli faccia notare quanto sia profondamente antidemocratico quello che sta… -