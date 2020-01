Salvini al citofono ha creato un caso diplomatico con la Tunisia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il ministro dell’interno tunisino Hichem Fourati e l’allora omologo Matteo Salvini a Tunisi nel settembre 2018 (foto: FETHI BELAID/AFP via Getty Images) Non bastasse aver violato la Costituzione italiana e la legge sulla privacy, Matteo Salvini, con la sua allegra sortita nel quartiere Pilastro di Bologna potrebbe aver causato un incidente diplomatico. Citofonando a casa di un privato cittadino, definito dallo stesso politico “tunisino”, ed esponendone i dati sensibili – a partire dal suo nome, e da quello del figlio di “18 o 17 anni” – al suo parterre sui social media, il leader leghista ha infatti chiamato una risposta molto piccata delle istituzioni del paese del Maghreb. In particolare Osama Sghaier, vicepresidente del parlamento tunisino, ha definito senza mezzi termini – nel corso di un’intervista su Radio Capital – la bravata Salviniana “un atteggiamento ... wired

