Salvini accusa di spaccio un tunisino, consigliere M5s citofona alla sede della Lega di Milano: “Segnalano che qui ci sono 49 milioni” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) “Ci hanno segnalato che qui ci sono 49 milioni”. Questa mattina il consigliere regionale lombardo del M5S Marco Degli Angeli ha raggiunto la sede milanese della Lega in via Bellerio per rispondere ironicamente al video nel quale Matteo Salvini citofonava ad una famiglia tunisina nel quartiere Bologna, accusandoli di spaccio. Una voce risponde al campanello, senza rispondere. Così il consigliere insiste: “Volevamo qualche informazione, giusto per ripristinare il buon nome del vostro partito”. alla fine, rassegnato, Degli Angeli conclude: “Riproveremo a tornare anche nelle prossime settimane per vedere se ci danno delle risposte”. L'articolo Salvini accusa di spaccio un tunisino, consigliere M5s citofona alla sede della Lega di Milano: “Segnalano che qui ci sono 49 milioni” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

LaStampa : L’ambasciatore tunisino protesta: “Salvini imbarazzante, accusa i nostri connazionali di spaccio”… - cdaria1 : RT @RadioSavana: Ci mancava solo l'ambasciatore Tunisino a farci la morale! Nessun rispetto della legalità, solo tutela per gli spacciatori… - carlolavore : RT @renatorpmi: Consigliere M5s citofona alla sede della Lega di Milano: 'Segnalano che qui ci sono 49 milioni' - #salvinicitofona https://… -