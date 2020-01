Salerno, appello per il centro di procreazione: firmano Zinzi, Martusciello, Mocerino e Paolino (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – “Aumentano le adesioni alla petizione ‘Per far nascere i sogni, a Salerno si rilanci il centro per la procreazione medicalmente assistita’ lanciato dall’associazione ‘Andare Avanti’ di Salerno”. Lo ricorda il giornalista Gaetano Amatruda esponete dell’Associazione con i componenti Michele Romaniello e Fabio Mammone. “Si sono aggiunte, in queste ore – aggiungono dall’associazione – le adesioni di Carmine Mocerino, Presidente della Commissione regionale anticamorra della Campania, di Fulvio Martusciello, europarlamentare di Forza Italia, di Giampiero Zinzi, consigliere regionale e Presidente della Commissione Speciale su Terra dei Fuochi, di Monica Paolino, consigliere regionale di Forza Italia”. Fra i primi firmatari, molti sono medici, si ricordano Francesco Morra, sindaco di Pellezzano, Luigi Manzi, sindaco di Scala, ... anteprima24

