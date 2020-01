Rubate foto Michael Schumacher dopo l’incidente: vendute a 1 milione (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il 29 dicembre 2013 la terribile caduta sulle nevi di Meribel. Il sette volte campione di Formula 1 ha battuto la testa contro una roccia sporgente. Da quel momento l’inizio di un calvario: il coma, le operazione, la lenta e inesorabile riabilitazione nella sua casa di Ginevra. Non mancano neppure le cure sperimentali a base di cellule staminali. Dal giorno dell’incidente, il tedesco non è mai più apparso in pubblico. La famiglia mantiene il massimo riserbo. Qualcuno, tuttavia, pare abbia compromesso la loro privacy. Infatti, secondo fonti inglesi, sono state Rubate foto di Michael Schumacher successive all’incidente sulla pista da sci. Le immagini pare siano state scattate nella sua villa in Svizzera e messe in vendita per 1 milione di sterline. La famiglia ha sporto denuncia. Rubate foto di Michael Schumacher Nonostante il volere della famiglia che non rilascia ... notizie

zazoomnews : Paola Barale contro Alfonso Signorini: “Parla di sessimo ma pubblica foto rubate di donne nude” - #Paola #Barale… - CALCIOGEMINI : #Schumacher, 'foto rubate in vendita a 1 milione' -