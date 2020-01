Rovigo, ricoverato bambino di 5 anni per tubercolosi. (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Nei giorni scorsi, è stato ricoverato un bambino di soli cinque anni, affetto da tubercolosi, all’ospedale di Rovigo. E’ scattato subito l’allarme per i suoi compagni di scuola ed infatti ora i medici, stanno provvedendo per fare il possibile, affinché riescano ad eliminare quest’infezione in fretta. Molte persone del posto, sono rimaste sconvolte da questa vicenda, ma nonostante tutto i dottori dicono che il rischio di contagio è veramente molto basso. Secondo le informazioni che sono emerse nelle ultime ore, il piccolo era venuto a contatto con un altro caso di tubercolosi e quindi è stato sottoposto ad alcuni analisi e test, per controllare le sue condizioni. Durante il primo controllo è risultato negativo, ma al secondo era positivo. Proprio per questo i medici, hanno deciso di ricoverarlo e di tenerlo sotto osservazione. Hanno trovato rari bacilli di ... bigodino

