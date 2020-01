Rosa Perrotta | Pietro Tartaglione scatto bollente in ascensore nel mirino degli hater

Rosa Perrotta sulla crisi con Pietro : "Che noia!" - : Ludovica Marchese Rosa Perrotta affronta nuovamente il delicato tema del post gravidanza. Inoltre, arriva anche la smentita sul presunto tradimento da parte di Pietro Rosa Perrotta ha sempre avuto un rapporto molto diretto con i suoi follower attraverso i social e, nel corso degli anni, ha dimostrato anche di saper parlare con la massima sincerità di quello che accade nella sua vita, indipendentemente dall’argomento. Così, senza ...

Rosa Perrotta : tutta la verità sulla presunta crisi con Pietro Tartaglione : Su Instagram Rosa Perrotta fa chiarezza sui rumors diffusi sui social in queste settimane in merito a una crisi con il compagno Pietro Tartaglione. L’influencer chiede pubblicamente di riportare le sue dichiarazioni in nome della verità. Rosa Perrotta spiega l’origine dei rumors sulla crisi con Pietro Tutto nasce da un’intervista rilasciata dall’ex tronista di Uomini e Donne al settimanale Chi, in cui Rosa spiega le difficoltà di ...

Rosa Perrotta torna a parlare della crisi intima con Pietro : ecco cosa ha detto l’ex tronista : Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta non sono in crisi dopo la nascita di Dodo, ecco cosa ha svelato l’ex tronista su Instagram Si torna a parlare di Rosa Perrotta, divenuta nota in passato per aver partecipato al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale. Poche settimane fa la Perrotta ha svelato che l’intimità tra lei e Pietro ha subito un grosso cambiamento dopo la gravidanza, c’è stato ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione In Crisi? La Verità Della Coppia! : Recentemente voci sempre più insistenti insinuavano una crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. I motivi di tali voci sono da ritrovare in alcune dichiarazioni dell’ ex tronista. Tuttavia a rompere il silenzio ci ha pensato la stessa Perrotta che ha chiarito come stanno veramente le cose. Ecco cosa ha dichiarato Rosa Perrotta. Nei giorni scorsi non sono passate inosservate alcune dichiarazioni di Rosa Perrotta sul suo rapporto con il ...

Rosa Perrotta - crisi intima con Pietro Tartaglione? Nuovi dettagli : L’ex tronista di Uomini e Donne, tramite una storia di Instagram, mette a tacere i rumors della crisi con Pietro Tartaglione e spiega la verità sulla sua relazione Recentemente avevano fatto discutere alcune dichiarazioni fatte da Rosa Perrotta in merito alla relazione con il suo compagno. Nello specifico, la polemica era incentrata sulla sfera intima […] L'articolo Rosa Perrotta, crisi intima con Pietro Tartaglione? Nuovi dettagli ...

Rosa Perrotta attacca una fan su Instagram : è furiosa : Questo articolo Rosa Perrotta attacca una fan su Instagram: è furiosa è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Rosa Perrotta ha attaccato rispondendo per le rime ad una fan e follower su Instagram: la moglie di Pietro Tartaglione è furiosa con lei. Rosa Perrotta è andata letteralmente su tutte le furie per un commento sotto un video pubblicato sul profilo Instagram del marito Pietro Tartaglione che l’ha resa madre ...

Rosa Perrotta : il complimento al suo Pietro Tartaglione non le va giù : reagisce male : Rosa Perrotta non è una che le manda a dire. Schietta dai tempi di Uomini e Donne, dove ha trovato l’amore, la ex tronista risponde spesso a tono anche su Instagram, dove ha un largo seguito. Da pochi mesi mamma di Domenico, detto Dodo, nel 2020 Rosa dirà sì a Pietro Tartaglione, il corteggiatore di UeD che ha scelto durante il suo percorso nel programma di Maria De Filippi. Il matrimonio, in realtà, era stato annunciato tempo fa. Era in ...

Rosa Perrotta si scaglia contro una fan : “Tuo marito di cognome farà cornuto…” : Una fan di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione fa un complimento a Pietro, l’ex tronista l’ha attacca duramente su Instagram Ad attirare ancora una volta l’attenzione del gossip nelle ultime ore Rosa Perrotta, ex tronista al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. A Uomini e Donne la Perrotta lasciò la trasmissione con Pietro Tartaglione, a distanza di più di due anni i due ...

Rosa Perrotta - scenata di gelosia : “Tuo marito? Sarà cornuto” – VIDEO : Rosa Perrotta, scenata di gelosia contro una fan che fa un complimento a Pietro Tartaglione: “Tuo marito? Cornuto di cognome”. Tra le coppie uscite dal programma ‘Uomini e donne’, sembra la più consolidata. Parliamo di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, che lo scorso luglio hanno visto nascere il primogenito, Domenico. Leggi anche –> Rosa Perrotta […] L'articolo Rosa Perrotta, scenata di gelosia: ...

Rosa Perrotta risponde male ad una fan perché fa un complimento a Pietro – VIDEO : Rosa Perrotta si scaglia contro una fan dopo che ha fatto un complimento a Pietro Tartaglione, ecco come ha risposto l’ex tronista Si torna a parlare di Rosa Perrotta, divenuta nota in passato per aver partecipato nei panni di tronista al Trono Classico di Uomini e Donne. Sono passati poco più di due anni dalla […] L'articolo Rosa Perrotta risponde male ad una fan perché fa un complimento a Pietro – VIDEO sembra essere il primo ...

Rosa Perrotta risponde male ad una fan - poi pubblica tutto nelle Stories : Gentilezza e simpatia non sono di certo una caratteristica che tutti possono vantare e, Rosa Perrotta, questo lo sa bene. Questa volta, l’influencer italiana ha scatenato, senza reale motivo, la sua ira contro una fan, “colpevole” di aver fatto un commento di troppo. È stata proprio la Perrotta ad aver pubblicato sulle sue Instagram Stories lo screenshot di una conversazione avvenuta in privato con una fan della coppia ...

Rosa Perrotta furiosa contro una fan : ?"Bonazzo mio marito? Il tuo è cornuto" - : Novella Toloni Indispettita dal messaggio di una follower che riguardava il marito, l'ex tronista di "Uomini e Donne" ha perso le staffe, rispondendo in malo modo all'utente Rosa Perrotta non ha mai fatto mistero di essere una donna forte e molto passionale. Questa volta però la sua gelosia l'ha portata oltre, facendola finire al centro di una nuova polemica sul web. L'ex tronista di "Uomini e Donne" è stata infatti criticata per la ...

Rosa Perrotta attacca una fan del marito sui social - ecco il motivo : Rosa attacca una fan Nelle ultime ore Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne, è tornata a far parlare di sé sui social in seguito a una risposta data a una ragazza. In poche parole quest’ultima avrebbe esagerato nel fare complimenti al marito Pietro Tartaglione. A quel punto la madre del piccolo Domenico si è infastidita, ma non ha perso le staffe in modo palese. Infatti le ha chiesto se avesse anche lei un partner accanto. La ...

Rosa Perrotta e i problemi d’intimità con Pietro Tartaglione : le nuove dichiarazioni dell’ex tronista : Rosa Perrotta ha detto qualcosa in più dopo l’intervista rilasciata a Chi nella quale confessava di avere dei problemi con Pietro Tartaglione. Rosa e Pietro in crisi? Lei ammette: ‘problemi intimi’ Rosa Perrotta la settimana scorsa ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi confessando di avere problemi di intimità con Pietro Tartaglione. La coppia è nata a Uomini e Donne circa due anni fa, sono andati subito a ...