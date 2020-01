Roma, infortunio al ginocchio per Diawara: rischia per il derby (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il centrocampista giallorosso ha dovuto lasciare il terreno di gioco ad un quarto d'ora dal termine, per un problema al ginocchio sinistro: lo stesso che nell'ottobre scorso lo aveva costretto a star fuori per diverse settimane. Diawara verrà controllato nelle prossime ore dallo staff medico della Roma e solo allora sapremo se potrà scendere in campo nella stracittadina. fanpage

