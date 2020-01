Roma, Fonseca: «Sono preoccupato. Mercato? Possiamo prendere due giocatori» (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il tecnico della Roma Fonseca ha commentato l’eliminazione della Coppa Italia per mano della Juventus Paulo Fonseca ha analizzato la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus: «La qualità è differente e loro hanno sfruttato le occasioni, ma abbiamo fatto bene fino agli ultimi metri. Dzeko per noi è importante, ma il problema non è Kalinic». «Sono molto preoccupato per gli infortuni. Lazio? Sarà una partita diversa, dobbiamo lavorare sugli errori. Mi aspetto qualcosa dal Mercato, Possiamo prendere due calciatori. Ronaldo ha parlato bene della Roma», ha concluso il tecnico della Roma ai microfoni di Rai Sport. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

