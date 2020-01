Rita Pavone torna al Festival: “Ho rischiato di morire” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Rita Pavone, in gara al prossimo Festival del Sanremo che ha già scatenato polemiche prima del suo inizio, si racconta in un’intervista a Leggo, dal difficile male da cui è stata salvata in extremis al ruolo di Renato Zero che l’ha riportata sulle scene musicali. “Mi hanno riportata al mondo per un pelo“ Rita Pavone, all’età di 74 anni, si è rimessa in gioco e sarà una delle concorrenti del Festival di Sanremo 2020. A Leggo la cantante racconta un periodo difficile attraversato alcuni anni fa che ha messo in pericolo la sua vita. “Avevo piccole fitte al petto a cui però non davo nessuna importanza”, ricorda Rita, “Cantavo, andavo di qua e di là, ballavo come una matta, fino a che sono piombata a terra ché l’aorta era quasi già bella e otturata. Mi hanno riportata al mondo per un pelo”. La celebre cantante ha infatti subito un delicato intervento nel 2003 che l’ha portata a ... thesocialpost

ItaliaCharleroi : Ora in onda: rita pavone - L'amore Mio 1964 Top 41 Posto su Radio Italia Charleroi - antonemiliok : Aspettando @SanremoRai @RaiUno @Rita_Pavone_ #comeleinoncenessuno @RedRonnie @InfoMalgioglio @mauroplati @Dario_Gay… - chryssakourouk1 : @Rita_Pavone_ Sei un tesoro musicale che ha l italia peccato per la Grecia nessuna fino adesso non era come te secondo me tvbbacii -