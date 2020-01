Risultati Premier League – Vincono Tottenham e Leicester, Manchester Utd ko in casa: la classifica (Di giovedì 23 gennaio 2020) Risultati Premier League – Vittorie per Leicester e Tottenham, ko casalingo per il Manchester United nei match validi per la 24esima giornata di Premier League. Il Leicester torna alla vittoria dopo due sconfitte e batte largamente il West Ham. Finisce 4-1 per la squadra di Rodgers. Vince anche il Tottenham di Jose’ Mourinho: 2-1 sul Norwich ed Eriksen in campo nell’ultima mezz’ora. Terzo ko nelle ultime quattro gare per il Manchester di Solskjaer che cede in casa al Burnley 2-0. Chiude la giornata domani il Liverpool che comanda la classifica e che è atteso in casa del Wolverhampton. Risultati 24^ GIORNATA MARTEDI’ Bournemouth – Brighton 3-1 Aston Villa – Watford 2-1 Everton – Newcastle 2-2 Sheffield Utd – Manchester City 0-1 Crystal Palace – Southampton 0-2 Chelsea – Arsenal 2-2 MERCOLEDI’ Leicester – ... calcioweb.eu

