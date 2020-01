Rigopiano, denuncia dei familiari delle vittime: “L’ex indagato scagionato da documento che ha scritto lui. Riaprire inchiesta sui ritardi” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Le indagini sul ritardo con cui si riunì il Comitato operativo regionale per le Emergenze nel giorno della valanga sull’hotel Rigopiano vanno riaperte, perché alla base dell’informativa dei carabinieri forestali che, a catena, ha portato alla richiesta di archiviazione e al via libera della giudice c’è un documento redatto da uno degli indagati. E oltretutto fornirebbe un’informazione falsa. È quanto sostiene il presidente del Comitato dei familiari delle 29 vittime, Gianluca Tanda, annunciando che presenterà una denuncia-querela. Si tratta di quel filone dell’inchiesta della procura di Pescara che vedeva tra i 22 indagati anche gli ex governatori della Regione Abruzzo Gianni Chiodi, Ottaviano Del Turco e Luciano D’Alfonso. Lo scorso dicembre il gip Nicola Colantonio ha dato ragione al procuratore Massimiliano Serpi e al sostituto Andrea Papalia, che ... ilfattoquotidiano

abruzzoweb : RIGOPIANO: ''RIAPRIRE INDAGINI SU RITARDI'', FAMILIARI VITTIME PRESENTANO DENUNCIA - mapero_info : Rigopiano, ecco come la procura archiviò la posizione di D'Alfonso & c. La denuncia di Tanda: si basarono sull'info… - infoitinterno : Rigopiano, fratello vittima: 'Ho presentato denuncia per nuove indagini' -