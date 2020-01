Rifiuti Roma, la mia proposta indecente per risorgere (Di mercoledì 22 gennaio 2020) di Paolo Francesco Simonini Mi chiamo Paolo. Da 7 anni partecipo all’appassionante gioco del totodiscarica per decidere dove buttare i Rifiuti di Roma. Porto con me una croce che rappresenta la sofferenza dei cittadini, di fronte a una politica sorda al rispetto delle persone, alla salvaguardia della salute e dell’ambiente. È una croce vera, di legno. La prima era fatta con pali di castagno, pesava un accidente. Ora ne uso una da viaggio, comoda e ripiegabile. La croce è stata a Pizzo del Prete, Malagrotta, Riano, Albano, Corcolle, a Roma per 9 giorni davanti al ministero dell’Ambiente, a Bracciano per 21 giorni davanti alla discarica di Cupinoro, a Colleferro, Cerveteri, Tragliatella, e ora di nuovo a Malagrotta e al Campidoglio. Comincio però ad avere un’età. A Tragliatella con il vento è stato un incubo. Così, ho pensato di dare un contributo perché mi piacerebbe vedere (fatemi ... ilfattoquotidiano

CalabriaTw : A #Roma è finita l'era del M5s e della #Raggi. Sulla discarica e sui rifiuti va in frantumi la più grande sciagura… - alexbarbera : A Roma ci sono mille tonnellate di rifiuti per le strade e si torna alle discariche. Inchiesta sull’ideologia che h… - TutteLeNotizie : Rifiuti Roma, la mia proposta indecente per risorgere -