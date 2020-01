Richiamo Toyota per problemi airbag: modelli richiamati e come fare (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Richiamo Toyota per problemi airbag: modelli richiamati e come fare Richiamo Toyota: anche Honda ha deciso di richiamare più di sei milioni di auto veicoli in tutto il mondo per alcuni problemi sorti a proposito degli airbag montati a bordo. Richiamo Toyota: sei milioni di veicoli Non solo Toyota ma anche Honda ha annunciato di voler richiamare milioni di veicoli venduti in tutto il mondo per alcune problematiche legate agli airbag. Nello specifico, le auto che sta richiamando Toyota sono circa 3,4 milioni, di queste 2,9 milioni sono state vendute solo negli Stati Uniti. Interessati dal Richiamo i modelli di Toyota Corolla, Matrix, Avalon e Avalon Hybrid prodotti tra il 2010 e il 2019. Nuove Toyota 2020: modelli in uscita, prezzo e quando arrivano Sulla stessa linea, anche Honda ha annunciato il Richiamo di 2,7 milioni di vetture vendute in Nord America: 2,4 milioni ... termometropolitico

