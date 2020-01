Ricerca, italiani scoprono il “Fiore del Dna”: chiave nella lotta contro il cancro (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Non solo doppia elica: il Dna può disegnare anche un fiore, completo di corolla di petali e di spine. Una struttura che imita la natura e che come la natura va protetta, per scongiurare le mutazioni all’origine del cancro. A scoprire la nuova conformazione, “un codice tridimensionale inedito del Dna”, e la funzione ‘scudo’ di una proteina-sentinella che si chiama allarmina e che lo difende dagli stress meccanici durante la replicazione cellulare, è stato un gruppo di scienziati diretto da Marco Foiani all’Ifom (Istituto Firc di oncologia molecolare) e all’università degli Studi di Milano, in uno studio sostenuto da Fondazione Airc (Associazione italiana per la Ricerca sul cancro) e pubblicato su ‘Nature’. La Ricerca segna “un significativo avanzamento nella comprensione del codice della vita – spiegano gli autori – ... ildenaro

IngeniumTw : Per il 78% degli italiani un venditore che cura i profili social mostra attenzione verso i clienti sembrando più af… - Microbioma_it : Un gruppo di ricercatori italiani ha sviluppato di un modello in vitro di #microbiota in co-coltura con cellule euc… - myrthus : @UlysseBeltrami @AgrandeAt @OizaQueensday Merkel fa politica. Ha scelto e difeso politiche serie, che i ridicoli ce… -