Reims-Psg, Coupe de la Ligue: formazioni, pronostici (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Reims-Psg è la seconda semifinale della Coupe de la Ligue, si gioca allo stadio Auguste Delaune alle 21: probabili formazioni, pronostici e la diretta in streaming. Reims – PSG mercoledì ore 21:00 Stasera si deciderà quale squadra tra Reims e Psg contenderà al Lione, che ieri ha battuto il Lille ai calci di rigore, la vittoria dell’ultima edizione della Coupe de la Ligue, competizione che è stata sospesa dalla federazione francese a partire dalla prossima stagione. Se è risaputo che il vero obiettivo stagionale del Psg è quello di vincere la Champions League, l’allenatore Tuchel vista la rosa che ha a disposizione non può sbagliare ancora con i tornei nazionali, come avvenuto nella scorsa stagione in cui ha fallito sia in Coupe de la Ligue che in Coppa di Francia, vincendo solo il campionato. Se la conferma della vittoria della ... ilveggente

