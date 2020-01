Regrowth: titolo e anticipazioni nuovo album. Quando esce (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Regrowth: titolo e anticipazioni nuovo album. Quando esce Arrivano dalla Sardegna, sono un quintetto e il loro genere è quel melodic hardcore/metalcore che è una delle tendenze recenti della musica “dura”: sono i Regrowth, che hanno in serbo un album, Lungs, in arrivo a breve. Intanto hanno reso pubblico il singolo Surfacing, che ci dà un’idea di cosa aspettarsi da loro. Clicca qui per tutte le ultime uscite, tour e anticipazioni della nostra sezione dedicata alla musica Quattro anni di carriera e un EP La scena hardcore di Cagliari vede dal 2016 tra i suoi protagonisti i Regrowth, che sono in procinto di pubblicare un nuovo album durante il 2020. Il nome è già stato scelto, Lungs, e sarà una dimostrazione del percorso fatto in questi quattro anni, durante i quali sono stati autori, nel 2018, di This Time I’m No Longer Alone, un EP contenente cinque tracce e ... termometropolitico

