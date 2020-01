Regionali, gaffe di Toninelli: supporta il candidato M5S, ma sbaglia il nome (Di mercoledì 22 gennaio 2020) In queste ore sta diventando virale un video con una gaffe di Danilo Toninelli, ex Ministro dei Trasporti non nuovo a scivoloni di questo tipo. Nel dare il proprio supporto ad un candidato M5S per le Regionali, ne sbaglia il nome. Nuova gaffe di Danilo Toninelli Oltre alle recenti notizie sulle dimissioni di Luigi Di Maio da capo del M5S, il movimento stesso si ritrova a fare i conti con una gaffe di Danilo Toninelli. Che l’ex ministro sia particolarmente incline a scivoloni, lo insegna la sua recente storia da deputato, senatore e ministro della Repubblica. Non sono poche infatti le occasioni in cui, diciamo, non ha dato il meglio di sé. Nel 2018 affermò che le merci italiane si spostavano su gomma nel tunnel del Brennero, che però non esiste ancora e sarò solo ferroviario. Quindi la proposta di rendere vivibile il nuovo Ponte Morandi, un luogo dove “le persone possono vivere, ... thesocialpost

