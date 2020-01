Reddito cittadinanza: rinnovo Isee 2020 entro il 31 gennaio o sussidio sospeso (Di mercoledì 22 gennaio 2020) I tempi stringono per i beneficiari di Reddito di cittadinanza (e quindi di pensione di cittadinanza) che vogliono continuare a percepire gli importi erogati: se non vogliono vedersi sospese le somme versate sulla Carta Rdc dovranno affrettarsi a rinnovare l’Isee entro il 31 gennaio 2020. Questa una delle novità per i cittadini beneficiari di alcune prestazioni sociali, come appunto Rdc e Pdc, ma anche Carta acquisti e Reddito di inclusione, bonus bebè. Pena, la sospensione della prestazione relativa erogata fino all’avvenuto rinnovo della certificazione. Vediamo ora chi è obbligato ad effettuare il rinnovo Isee 2020, come fare e cosa succede se non si effettua il rinnovo. Reddito di cittadinanza rinnovo Isee: chi deve farlo Il rinnovo Isee nel 2020 deve essere effettuato da tutti coloro che percepiscono una particolare prestazione sociale Inps e che vogliono continuare a percepirla ... leggioggi

