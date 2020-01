Quindi fumare inquina l’ambiente? (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Sui pacchetti di sigarette servirebbe un’avvertenza in più: Nuoce gravemente all’ambiente. Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere l’idea del sindaco Beppe Sala, annunciata mentre Milano soffocava nello smog, di vietare il fumo negli spazi pubblici all’aperto. Eppure i ricercatori non hanno dubbi: fumare inquina. Oltre a devastarci i polmoni, il fumo delle sigarette sprigiona infatti gas e particelle inquinanti, mentre i mozziconi abbandonati, zeppi di sostanze tossiche, contaminano il suolo e il mare. Peggio di un diesel Il fumo delle sigarette, tanto per cominciare, è un miscuglio di oltre quattromila sostanze chimiche, alcune molto nocive per la salute e per l’ambiente: dalla nicotina ai metalli pesanti, dall’acido cianidrico ai residui dei pesticidi impiegati per coltivare il tabacco. Il fumo, inoltre, aumenta la concentrazione locale di particolato nell’aria. Alcuni anni fa, uno ... wired

