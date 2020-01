«Qui ci sono i 49 milioni?»: consigliere M5s citofona alla sede della Lega – Il video (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il consigliere regionale lombardo del M5s Marco Degli Angeli è andato in via Bellerio 41, a Milano, e ha suonato al citofono della sede del Carroccio, chiedendo «conto dei 49 milioni di euro che la Lega ha incassato illecitamente dal 2008 al 2010». A renderlo noto è il Movimento Cinque Stelle Lombardia. Il riferimento è al video di Salvini che, nella periferia di Bologna, su indicazione di una donna, suona al citofono di una famiglia tunisina chiedendo se in casa ci sia uno spacciatore. «Ovviamente è una provocazione: non si risolvono i problemi degli italiani suonando ai citofoni. Mi aspettavo però che aprissero: avrei sollecitato il partito a fare massima chiarezza su questa vicenda che ha danneggiato tutti i cittadini», commenta Degli Angeli. «È chiaro però che Salvini non può permettersi di dare lezioni di morale e giustizia a nessuno e non può trasformare le piazze in ... open.online

