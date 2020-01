Quasi una famiglia su 3 costretta a ricorrere al nido privato (Di giovedì 23 gennaio 2020) Roma, 23 gen. – (Adnkronos) – Avere un figlio costa e non sempre le famiglie riescono a sostenere le spese. Il dato è confermato dall’indagine realizzata per Facile.it da mUp Research e Norstat secondo la quale, nel corso degli ultimi 3 anni, circa 210.000 famiglie, ovvero il 13,3% del campione analizzato, hanno chiesto un prestito per sostenere i costi legati alla gravidanza o al primo anno di vita del figlio. Passato questo periodo il quadro non cambia: nel 2019 Quasi una famiglia su 3 è stata costretta a ricorrere al nido privato, spendendo in media 531 euro al mese. Secondo quanto emerso dall’indagine, realizzata su un campione rappresentativo della popolazione italiana con figli di età compresa fra 0 e 3 anni, per le sole spese ‘ordinarie’ legate ai 9 mesi di gravidanza in media si spendono 3.411 euro per il primo il primo figlio e 2.754 euro dal ... ildenaro

