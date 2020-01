Quanto guadagnano su Instagram? Chiara Ferragni schiacciata da… (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Instagram croce e delizia: c’è chi lo odia e chi lo ama, chi ne ha fatto una carriera e chi lo considera la rovina della nostra società. Quello che è certo è che il social più usato dagli influencer (categoria venuta al mondo proprio grazie ad Instagram) guadagna cifre impensabili grazie a questo strumento. Infatti se per alcuni Instagram resta un social di puro intrattenimento, per altri si tratta di un vero e proprio business, nonché fonte di un guadagno incredibile. I guadagni folli degli influencer Kylie Jenner Sarà anche la più piccola del clan Kardashian-Jenner, ma Kylie è in assoluto l’influencer più pagata di Instagram e, tanto per non guastare, la milionaria più giovane di sempre. Riuscite a immaginare Quanto guadagni da un solo post su Instagram – dove ad oggi racchiude ben 158 milioni di follower? Una sua foto pubblicata vale 1 milione di ... velvetgossip

OpenGDB : @GuidoCrosetto L'elenco di under 40 che si occupano di politica partecipando alla vita sociale e presentando proget… - JingleBeIIis : Quanto guadagnano i #giornalisti (average salary) nel mondo. [fonte: - UgoBaroni : RT @zazoomnews: I cachet di Sanremo 2020: quanto guadagnano conduttori ospiti e cantanti - #cachet #Sanremo #2020: #quanto -