Pugili Fragili è il nuovo album di Piero Pelù atteso a febbraio 2020 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Pugili Fragili. Questo il titolo del nuovo album di Piero Pelù, che torna con un lavoro da solista dopo la lunga parentesi che ha dedicato al progetto di Eutòpia con i Litfiba. La data di uscita è decisa nel 21 febbraio, così come ha annunciato l'artista sui suoi canali social. "Pugili Fragili è il mio nuovo album che uscirà il 21 febbraio ragazzacci. Nell'album, in preorder dal 31 gennaio, ci sarà “Picnic all’inferno” il rock blues duettato con Greta Thunberg, ci sarà “Gigante” che ho presentato a Sanremo e ci saranno tutti i generi che ho scritto, suonato e cantato nei primi 40 anni della mia storia in musica. Al Festival, nella serata delle cover, proporrò la mia versione di Cuore Matto del mitico Little Tony con Mario Zelinotti". Nelle scorse ore, è stato reso ufficiale anche il brano con il quale Piero Pelù gareggerà nella serata delle cover. La canzone scelta è Cuore Matto ... optimaitalia

PieroPelu : PUGILI FRAGILI è il mio nuovo album che uscirà il 21/2 ???? Nell'album, in preorder dal 31/1 ci saranno… - OptiMagazine : #PugiliFragili è il nuovo album di @PieroPelu atteso a febbraio 2020 - sicilianews24 : Piero Pelù torna con 'Pugili fragili' - -