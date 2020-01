PS5: un leak rivela la data di presentazione (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La data in cui verrà presentata la PS5 sarà con molta probabilità è il 29 febbraio presso la Sony Hall di New York. Tramite Reddit infatti è emerso che il calendario della Sony Hall, indichi alle 19:00 del 29 febbraio un evento privato a porte chiuse. Questo sembra lo scenario perfetto per la presentazione della Playstation 5. Sono ormai settimane che i rumor riguardo la data di presentazione di PS5 si rincorrono e ormai possiamo dire che tutti gli indizi portano a febbraio. Non ci resta che aspettare che trapeli qualche altra informazione a riguardo. Leggi le nostre recensioni di videogiochi L'articolo PS5: un leak rivela la data di presentazione proviene da nerdgate. nerdgate

