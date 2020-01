Protoni curano aritmia, a Pavia primo caso al mondo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Cuore curato con i Protoni a Pavia. “Per la prima volta al mondo – annuncia il Centro nazionale di adroterapia oncologica (Cnao) della città lombarda – un paziente con aritmia ventricolare è stato trattato con un fascio di Protoni che ha colpito, in modo mirato e con un ridottissimo impatto sui delicati tessuti circostanti, la porzione cardiaca responsabile dei battiti cardiaci irregolari“. L’intervento, messo a punto in collaborazione con la Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, è stato eseguito su un paziente di 73 anni al Cnao, uno dei 6 centri al mondo (l’unico in Italia) dotati di acceleratori capaci di generare fasci di Protoni e ioni carbonio, utilizzati in genere per la cura dei tumori radioresistenti e non operabili. L’uomo protagonista di questa ‘prima mondiale’, spiegano dal Cnao, soffriva di una grave ... meteoweb.eu

Adnkronos : Protoni curano #aritmia, a #Pavia primo caso al mondo - lorie_ra : RT @Adnkronos: Protoni curano #aritmia, a #Pavia primo caso al mondo - acquaviva_maria : RT @Adnkronos: Protoni curano #aritmia, a #Pavia primo caso al mondo -