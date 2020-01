Previsioni Meteo: venerdì temporali e piogge sparse, il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 28 gennaio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni, fino al 28 Gennaio 2020. Oggi al Nord sereno o velato per nubi poco significative con locali addensamenti tra Liguria di ponente e basso Piemonte. Centro e Sardegna: parzialmente nuvoloso sull’isola con addensamenti compatti sul versante orientale e meridionale dove saranno ancora probabili deboli precipitazioni; sereno o velato sulle regioni centrali peninsulari con locali annuvolamenti lungo le coste tirreniche. Sud e Sicilia: parzialmente nuvoloso sull’isola con addensamenti sul versante orientale associati a precipitazioni, in graduale attenuazione serale; sereno o velato altrove con locali addensamenti sulla Puglia meridionale al mattino per nubi basse o nebbie in banchi, in dissolvimento. Temperature: minime in lieve aumento ... meteoweb.eu

