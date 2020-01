Premier League, Tottenham Hotspur-Norwich City: probabili formazioni, pronostico e quote (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Premier League, Tottenham Hotspur-Norwich City: probabili formazioni, pronostico e quote Allo stadio Tottenham Hotspur Stadium di Londra (Tottenham), alle 20:30 di mercoledì 22 gennaio, si disputerà Tottenham Hotspur-Norwich City. La partita sarà valida per la 24sima giornata di Premier League. Tutti gli articoli di Premier League del Termometro Sportivo Sono ben diverse le aspirazioni delle due squadre in campo. Il Tottenham Hotspur, che attualmente si trova ottava in classifica con 31 punti, è a tre punti dal posto in Europa League attualmente occupato dal Manchester United. L’ultima partita giocata è stata una frenata per i londinesi, che hanno pareggiato in trasferta per 0-0 contro il Watford, squadra ben più modesta a giudicare dalla posizione in classifica (quartultima). Il Norwich City, invece, attualmente occupa la coda della classifica con 17 punti e necessita ... termometropolitico

