Premier League, Leicester City-West Ham United: probabili formazioni, pronostico e quote

Allo stadio King Power di Leicester, alle 20:30 di mercoledì 22 gennaio, si affronteranno Leicester City e West Ham United. Lo scontro sarà valido per la 24sima giornata di Premier League.

Prosegue bene la stagione del Leicester City, specialmente in confronto a quelle precedente: la squadra oggi allenata da Rogders occupa infatti la terza posizione in classifica con 45 punti, a tre punti dai campioni uscenti del Manchester City (e a 19 dal Liverpool, sempre più inarrivabile). Nell'ultima partita giocata, tuttavia, le volpi hanno perso in trasferta contro il più modesto Burnley per 2-1. Ben peggiore il campionato del West Ham United, che adesso occupa la posizione 16 in classifica a 23 punti, ed è quindi a un solo punto di ...

