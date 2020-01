Politano Napoli: summit fra agente e Giuntoli terminato. Le ultime (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Matteo Politano ha incontrato quest’oggi sia il suo agente. L’Inter vorrebbe inserire Llorente nell’affare Giornata frenetica per Matteo Politano. L’esterno nerazzurro ha incontrato il suo entourage per fare il punto della situazione sull’offerta del Napoli. L’agente del giocatore ha poi incontrato Cristiano Giuntoli, direttore sportivo azzurro, il quale ha provato a convincere il ragazzo ad accettare la proposta del Napoli. Come riporta Gianluca Di Marzio l’Inter starebbe ripensando a Fernando Llorente nell’affare. Lo spagnolo potrebbe arrivare in prestito gratuito. Il giocatore, nel frattempo, avrebbe accolto positivamente l’opportunità di vestire la maglia azzurra. La palla ora passa all’Inter. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

FabrizioRomano : Il #Napoli ha trovato l'accordo con l'Inter per Matteo Politano: operazione da 25 milioni a titolo definitivo, ma o… - DiMarzio : #Napoli-#Politano, la situazione ?? - TuttoMercatoWeb : Ore decisive per #Politano ha appena incontrato il suo entourage a Milano per valutare tutte le soluzioni possibili… -