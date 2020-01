Politano – Incontro terminato a Milano, le ultime (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ci aggiorna sulla trattativa per Politano Incontro positivo con... L'articolo Politano – Incontro terminato a Milano, le ultime proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

DiMarzio : L’incontro previsto è stato positivo, #Politano ha aperto al @sscnapoli: domattina nuovo aggiornamento per trovare… - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, incontro positivo per #Politano e le ultime su #Llorente ?? - marcoconterio : ?? E' terminato a Milano l'incontro tra il ds del #Napoli, Giuntoli, e l'entourage di Politano (che prima era in com… -