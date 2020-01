Politano-Di Vincenzo, è finita. Silvia ha scoperto il tradimento? - (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Marco Gentile Il matrimonio tra Silvia Di Vincenzo e Matteo Politano sarebbe naufragato dopo solo un anno e mezzo per colpa di un presunto tradimento del giocatore dell'Inter Matteo Politano sta vivendo un periodo difficile sia nella sua professione da calciatore che in quella privata. Dopo la grande stagione disputata con l'Inter di Luciano Spalletti dove è risultato uno dei migliori in assoluto meritandosi così il riscatto dal Sassuolo da parte del cllub nerazzurro, è invece finito nel dimenticatoio quest'anno con l'avvento di Antonio Conte. Il cambio modulo dal 4-3-3 o 4-2-3-1 al 3-5-2 ha di fatto tarpato le ali al 26enne romano che non è né un esterno da 3-5-2 né una seconda punta. Politano è stato il giocatore di movimento della rosa meno impiegato dal tecnico dell'Inter che ha dato il suo benestare alla cessione. Sembrava tutto fatto per il suo passaggio alla Roma in ... ilgiornale

