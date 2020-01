Pioggia di 4 per Hysaj. Sciagurato, sconcertante, goffo, illogico (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Una prova da dimenticare quella di Hysaj contro la Lazio. Dopo appena 19 minuti l’albanese si è fatto assegnare – giustamente e altrettanto illogicamente – il secondo rosso. Espulso, ha lasciato la squadra monca, in modo ingiustificato perché quel fallo si poteva e doveva evitare. Per lui tutti 4 in pagella da parte dei quotidiani, tranne un 4,5 della più “clemente” Gazzetta dello Sport. Il Corriere dello Sport scrive: “L’ingiustificabile follia, al 19’, costringe a riscrivere una partita e anche la formazione: scomposto, irrazionale e persino illogico, come il fallo su Caiceido (che vale il rigore). Sciagurato”. Repubblica definisce il fallo “goffo”: “goffo fallo da rigore di Hysaj sul tap in di Caicedo”. Per il Mattino: “Una prova sconcertante. Completamente nel pallone, in totale bambola, sempre in affanno. ... ilnapolista

