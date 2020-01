PG Nationals 2020, le novità per la nuova stagione del campionato di League of Legends in partenza il 22 Gennaio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La scorsa settimana, durante il Media Day organizzato da PG Esports con i team di League of Legends impegnati nella prossima stagione dei PG Nationals, sono state spiegate da Marco Soranno, League Operations Manager per il tournament organizer italiano, alcune delle novità previste per il 2020. Innanzitutto dalla riorganizzazione degli EU Masters, quest’anno organizzati direttamente da Riot Games, l’Italia ha ottenuto uno slot aggiuntivo nella coppa europea, vedendo dunque il primo classificato della prossima stagione dei PG Nationals di LoL volare direttamente alla fase a gruppi, mentre i secondi classificati avranno un posto nella fase preliminare, attraverso cui potranno ottenere accesso alla successiva fase a gruppi. Per il 2020 PG Esports ha deciso di puntare sulla valorizzazione mediatica dei giocatori, e quindi cercherà in collaborazione con i team di dare la ... ilfattoquotidiano

