Peste Suina, Continua L’Allarme, GdF Sequestra e Incenerisce 10 Tonnellate di Carne Cinese a Padova (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il maxi blitz della Guardia di Finanza di Padova ha portato allo scoperto un traffico illecito di carni presumibilmente infette di Peste Suina. Si trattata di quasi 10 Tonnellate di Carne di maiale di origine cinese, provenienti dall’Olanda e destinate al mercato dell’Unione Europea. Il sequestro è avvenuto in un grosso magazzino di distribuzione perché i sanitari della Ulss 6 Euganea hanno ritenuto la merce fortemente pericolosa tanto da non procedere nemmeno all’analisi delle carni. A operazione conclusa, messa a punto in collaborazione con il Servizio Veterinario e il Sian della Ulss 6 Euganea, la Guardia di Finanza ne ha rivelati i dettagli in una conferenza stampa presieduta dal procuratore Antonino Cappelleri. La Carne, subito incenerita dopo il sequestro, era nascosta nel doppiofondo di un tir proveniente dalla Cina via Rotterdam. Il carico era destinato ... youreduaction

Agenzia_Ansa : #Peste suina, maxi sequestro di #carne cinese a #Padova - fattoquotidiano : Padova, sequestrate 10 tonnellate di carne proveniente dalla Cina: possibile contaminazione da peste suina - zaiapresidente : ?? Stamattina la Guardia di Finanza di Padova ha operato un maxi sequestro di 10 tonnellate di carne di maiale prove… -