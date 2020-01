Perché mercati e investitori non hanno paura delle elezioni in Emilia Romagna e Calabria (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Gli occhi dei mercati sono puntati sulle elezioni in Emilia, ma lo scenario ritenuto più probable è che il Governo regga. Ecco Perché ilsole24ore

fisco24_info : Perché mercati e investitori non hanno paura delle elezioni in Emilia Romagna e Calabria: Gli occhi dei mercati son… - infoitsalute : Virus in Cina, tutta colpa dei mercati tradizionali: perché le malattie nascono tutte in Asia - Milanistaxx1986 : @Tini97Milan1899 @SulcarrodiKris @MassMirabelli Bisogna vedere come e quando e la percentuale.. perché innanzitutto… -