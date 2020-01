Pavia, protoni usati per curare un’aritmia cardiaca: primo caso al mondo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Un ospedale italiano potrebbe aver segnato un’altra prima volta storia nell’ambito del progresso medico-scientifico. Il CNAO di Pavia, infatti, ha curato un’aritmia ventricolare usando una fascio di protoni. È il primo caso riportato al mondo: il paziente si è ripreso dopo la procedura. Un nuovo modo per curare le aritmie La notizia è giustamente rilanciata dai quotidiani locali e nazionali, che sottolineano l’eccellenza e il risultato raggiunto dal CNAO, il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologia. Con adroterapia, si intende una forma di radioterapia che utilizza particelle pesanti al posto dei consueti raggi X.Nel caso specifico, questa nuova procedura ha utilizzato dei protoni sul cuore di un 73enne con una grave forma di aritmia ventricolare. Si tratta di un’alterazione del ritmo cardiaco, provocata da impulsi elettrici non coordinati da parte del cuore, che può portare ad ... thesocialpost

