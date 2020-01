Pattinaggio artistico, Della Monica-Guarise tornano a splendere conquistando il quarto posto nello short agli Europei di Graz. Boikova-Kozlovskii al comando (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Dopo i tanti errori commessi dagli atleti del singolo maschile, arrivano sprazzi di grande bellezza alla Steiermarkhalle di Graz, impianto sportivo austriaco teatro questa settimana dei Campionati Europei 2020 di Pattinaggio artistico. La prima giornata di competizioni si è chiusa infatti con il segmento più breve delle coppie, dove a imporsi con margine e merito sono stati i russi Aleksandra Boikova-Dmitri Kozlovskii. Gli atleti di San Pietroburgo hanno avuto la meglio sulla concorrenza confezionando una prova eccellente, imbastita da grande qualità in tutti gli elementi, da un Pattinaggio di spessore e da un ottimo unisono. Nello specifico gli allievi di Artur Minchuk e Tamara Moskvina hanno snocciolato un triplo salchow in parallelo, valutato con un grado di esecuzione elevato come nel caso del triplo twist (livello 4) e del sontuoso triplo flip lanciato, salto che ha ricevuto +5 da ... oasport

