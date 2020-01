Party “hot” con i calciatori del Manchester City, gli avvocati di Chiara Giuffrida a CalcioWeb: “notizia falsa, nessun Bunga Bunga” [DETTAGLI] (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Nei giorni scorsi la notizia di un Party particolarmente “piccante” dei calciatori del Manchester City, rilanciato dalla stampa britannica, ha fatto il giro del mondo. Gli avvocati Paolo Re e Laura Ferrari, in nome e per conto della giornalista Chiara Giuffrida, hanno inviato a CalcioWeb una nota che – per diritto di rettifica – pubblichiamo integralmente: “Vi scriviamo in nome e per conto della nostra assistita, signora Chiara Giuffrida, a seguito dell’articolo di CalcioWeb “Festino con i calciatori del Manchester City, coinvolta una nota giornalista TV italiana: il VIDEO bollente finisce sul web FOTO“. Il sopra citato articolo, nel riportare la notizia relativa alla festa organizzata dai calciatori del Manchester City in seguito alla vittoria sull’Aston Villa, fa intendere che la nostra cliente si sia recata a Manchester ... calcioweb.eu

Metalhead_Manu : RT @meekovertures: VIRIDIAN: HOT ALBUM ON - meekovertures : VIRIDIAN: HOT ALBUM ON - birthdaypeepo : RT @NatureCutsTags: Hot Pepper Confetti #naturecuts #confetti #cutout #partysupplies #favors #decoration #party #event #birthday #wedding #… -