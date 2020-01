Parlateci di Bibbiano? «Sì, ma di quella vera: una città di cultura e attenta al sociale». Intervista alla Sardina Youness Warhou (Di mercoledì 22 gennaio 2020) «Prevediamo un’affluenza che supererà le 5.000 persone». L’ultima settimana di campagna elettorale della Lega e di Lucia Borgonzoni, candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, si scontrerà con una reazione della cittadina diventata vessillo della propaganda del centrodestra. Bibbiano, al centro delle cronache politiche da mesi per l’inchiesta giudiziaria riguardante alcuni affidi di minori, era stata scelta come luogo per il comizio conclusivo della senatrice e candidata e del suo leader, Matteo Salvini: saranno entrambi lì domani, 23 gennaio. «Gli abitanti ci hanno chiesto di essere lì, non ce la siamo sentiti di dire di no ai cittadini». A parlare a Open, Youness Warhou: Sardina di 25 anni di Reggio Emilia che lavora come informatico ed è iscritto alla facoltà di Scienze politiche. «Questa volta le Sardine si sono organizzate in modo atipico. ... open.online

RobYJjuve : @SkyTG24 Parlateci di #bibbiano o del figlio stupratore del comico #skyPD24 - Amaro57024721 : RT @giuseppetp55: #Santori il leader delle #Sardine intervistato a La7 sulla Borgonzoni dice,una che vuole fare il Governatore dell’Emilia… - cri2102 : RT @giuseppetp55: #Santori il leader delle #Sardine intervistato a La7 sulla Borgonzoni dice,una che vuole fare il Governatore dell’Emilia… -