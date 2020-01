Parasite, Bong Joon-ho sulla serie tratta dal film: "Ecco cosa racconterà" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Bong Joon-ho ha spiegato che la serie su Parasite gli permetterà di ampliare le storie presenti nel film, oltre ad approfondire i personaggi. La serie su Parasite permetterà di esplorare gli avvenimenti che non sono stati mostrati da tra le varie sequenze del film. Questo è il motivo principale che ha convinto Bong Joon-ho a rielaborare per la televisione il materiale narrativo del suo film candidato ora a ben sei premi Oscar, tra cui miglior film, regia e sceneggiatura. Un record per il cineasta coreano che in queste settimane sta raccogliendo i frutti di una stagione incredibile iniziata a maggio con la Palma d'oro a Cannes, il successo di critica, gli incassi incredibili e ora il posto in prima fila a Hollywood. Bong ... movieplayer

TaxiDriversRoma : Il pluripremiato PARASITE e MEMORIE DI UN ASSASSINO di #BongJoonHo #insala da febbraio @AcademyTWO. - Il_Nerdastro : @maplewhite1912 L'idea pare sia nel solco di 'Fanny and Alexander' di Ingmar Bergman. Come se il #Parasite del cine… - Noovyis : (Dopo il successo di “Parasite” al cinema anche “Memorie di un assassino” di Bong Joon-ho) Playhitmusic -… -